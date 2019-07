TG Veneto: i titoli di apertura

Manca l’aria condizionata negli asili nido di Venezia: aule roventi per i piccoli ospiti. I sindacati del personale presentano un esposto.

Dopo il devastante incendio alla Isello Vernici di lunedì, ieri un nubifragio con grandine e mini trombe d’aria ha spazzato il vicentino e ha annullato l’atteso concerto in piazza.

Due 90enni a Bagnoli sono stati aggrediti a bastonate nella loro abitazione: i ladri cercavano soldi e gioielli. A Feltre un 88enne si ribella alla badante, la ferisce con un coltello.

Le donne percepiscono un terzo di pensione in meno degli uomini: è quanto emerge dai dati della CGIL di Padova che lancia un allarme povertà.

Incantevole raduno della mitica Vespa Piaggio: in 500 si sono dati appuntamento tra gli alberi secolari di Valeggio sul Mincio.

