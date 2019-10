TG Veneto: i titoli di apertura

Giornata storica per il Garda: 24 sindaci di tre diverse province hanno firmato il contratto di lago, per dare vita ad un’unica governance per il futuro del bacino.

745 mila euro prelevati nel giro di pochi anni da un’anziana signora in compagnia della badante: il figlio denuncia il fatto, ma è stato più volte archiviato ritenendo questo frutto della generosità della signora e il figlio chiede giustizia.

Oggi ricorre l’anniversario della tempesta Vaia: il violentissimo uragano che con la tua forza mise in ginocchio il Veneto. Esattamente un anno dopo il commissario straordinario Luca Zaia ha illustrato nel dettaglio le attività di ripristino del territorio promosse dalla regione.

Si cerca di salvare la stagione invernale al Nevegal. Entro Natale forse si apriranno gli impianti: in Primavera si costituirà la nuova società.

Cercano tecnologie personalizzate e accordi commerciali: oltre 100 tra autorità imprenditori dell’America Latina a Padova per individuare nuove professionaluli.

