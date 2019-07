TG Veneto: i titoli di apertura

Duomo di Verona, giù un pezzo di tetto. Si incendia la casa, muore un’anziana. Lite in treno, arriva la Polizia. Veneto, torna il fermo pesca. Dagli Uffizi due Tiziano.

Ondata di maltempo in Veneto: frane, allagamenti e forte vento hanno interessato tutta la regione e per la pioggia una porzione di tetto è crollata dal Duomo di Verona mentre era in corso la messa è morta.

81enne morta asfissiata nell’incendio della sua casa: è successo a Candide nel Comelico Superiore. La causa molto probabilmente è stata il malfunzionamento della canna fumaria.

Aggressioni in treno nel convoglio Vicenza-Treviso: necessario l’intervento della polizia e treni in ritardo di quasi un’ora, 4 le persone denunciate.

Torna anche in Veneto il fermo pesca. L’attività dei pescherecci sarà bloccata per 30 giorni fino al 27 agosto, continua invece il lavoro per le piccole imbarcazioni.

Pieve di Cadore: tornano a casa due ritratti del Tiziano, si tratta di Minori provenienti dagli Uffizi di Firenze, ma di grande importanza

