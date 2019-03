TG Veneto: le notizie del 28 marzo 2019

TG Veneto, le notizie del 28 marzo. Tragico epilogo di un’operazione ai denti: muore all’ospedale di Padova 13enne americano

TG Veneto, i titoli di apertura: tragico epilogo di un’operazione ai denti: muore all’ospedale di Padova 13enne americano residente a Vicenza, era affetto da problemi neurologici.

4000 persone hanno sfilato con la Fiom a Padova per chiedere più sicurezza sul lavoro: 8 ore di sciopero nelle fabbriche.

Le aziende venete cercano chimici, fisici e astronomi: dottori di ricerca al colloquio per il career day per scongiurare la loro fuga verso l’estero.

Rimandata per la seconda volta l’applicazione della tassa di sbarco a Venezia: Brugnaro non è stata introdotta per fare cassa ma per chiedere maggiore rispetto verso la città.

Attori del piccolo schermo si sono dati appuntamento a Cortina d’Ampezzo per una gara di sci divertente a scopo benefico a favore dei bambini di strada dell’Africa.