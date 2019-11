TG Veneto: i titoli di apertura

Ancora acqua alta a Venezia: oggi 121 cm, previsti nuovi per domani. Novembre si conferma il mese peggiore di sempre per la città lagunare: più di 50 ore sommersa. Intanto si torna dal Comitatone a Roma con più speranze: il governo si è impegnato a finanziare 320 milioni mancanti per completare il Mose.

Raffica di furti a Bassano del Grappa: la paura corre in rete. Virale il post di un ex calciatore che mostra la casa a soqquadro.

Blitz della squadra mobile Padovana che arrestato un noto imprenditore veneziano in possesso di grandi quantità della cosiddetta droga dello stupro. Era un big della movida.

Verona rientra nell’elenco delle città italiane di prima fascia: 86 nuovi agenti di polizia in arrivo per aumentare la sicurezza.

Tecnologia e abbigliamento: questo comprerà la gente nelle venerdì nero dello shopping. Si attendono sconti anche sopra il 30%

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.