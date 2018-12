TG Veneto: le notizie del 27 dicembre. Sgominata una banda del rolex, colpiva in tutto il Veneto. Tanti in ospedale per le super mangiate. Padova, più posti letto per poveri senza tetto

TG Veneto, i titoli di apertura: sgominata una banda del rolex, colpiva in tutto il Veneto. Decine le persone a cui veniva sfilato il prezioso orologio con un abbraccio. 5 i rumeni denunciati dalla squadra mobile di Vicenza.

Protestano gli albergatori di Verona per la decisione del comune di aumentare del 70% la tassa di soggiorno. “Nessuno ci ha ascoltati”, dicono.

Boom di richieste d’intervento al 118 della marca trevigiana: intossicazioni e malori dopo pranzo. Un Natale indigesto che insospettisce.

In arrivo a Padova 450 mila euro per aumentare i posti letto negli asili notturni. Aumenta in modo preoccupante la richiesta di aiuto alla Caritas. Molti gli italiani in seria difficoltà economica.

Con il 2019 la linea ferroviaria Rovigo – Verona verrà potenziata con 4 nuovi treni regionali veloci. La ricetta per cancellare le recenti critiche ai servizi.