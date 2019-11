TG Veneto: i titoli di apertura

Fiume Po: l’onda di piena arriva in Veneto. La Protezione Civile dichiara l’allerta rossa sino a sabato e Cavallino Treporti si apre una voragine di 10 metri che inghiotte la strada.

Oggi il Comitatone a Roma: al centro delle vertice il Mose e il rifinanziamento della legge speciale per le misure di salvaguardia delle marginamento di Porto Marghera. Al primo posto però i costi per lo stato per l’ondata di maltempo che ha portato la dichiarazione dello stato di crisi.

I tentacoli della ‘Ndrangheta in Veneto: svolta nell’inchiesta camaleonte. Altre 13 persone indagate tra cui l’imprenditore edile di Padova.

Il ministro bellunese Federico d’Inca interviene sulla crisi aziendale dell’ACC Wanbao o che rischia di chiudere lasciando senza lavoro 290 persone. Proclamato lo sciopero.

Nelle vicentino negozianti organizzano una raccolta fondi per pagare la multa Mustafa, venditore abusivo sanzionato con 5 mila euro

