Pugnala la moglie. La truffa nelle email. Bestemmi? 400 euro di multa. Negozi chiusi a Belluno, centro deserto. A scuola di integrazione a Verona

E’ stata pugnalata dall’ex marito, nel parcheggio del suo posto di lavoro, una donna di 48 anni. Dopo il folle gesto, lui ha tentato di uccidersi: arrestato, lei in ospedale.

Email con virus e posta certificata falsa: ancora una volta tornano le truffe via internet. Vittime non solo i cittadini ma anche importanti aziende.

Vita dura a Saonara per i bestemmiatori: €400 di multa per coloro che pronunceranno sproloqui in pubblico. Il sindaco: una misura per il pubblico decoro.

A Belluno il centro storico rischia la desertificazione: tante le serrande dei negozi abbassate per sempre e la stagione dei saldi non aiuta il commercio.

Si è chiusa oggi la 19° edizione dei corsi estivi di italiano per gli stranieri che vivono a Verona: si tratta di un’iniziativa unica in Italia.

