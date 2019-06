TG Veneto: i titoli di apertura

Il processo che vede protagonista la Banca Popolare di Vicenza potrebbe ripartire da zero, all’origine delle incompatibilità un documento depositato dalla Procura.

Inizia oggi la parte organizzativa che riguarda le olimpiadi prime consultazioni tecnica in municipio a Verona e i sindaci di Venezia e Rovigo chiedono al governo la nuova zona economica speciale.

Un Flash Mob che scuote gli animi: davanti alla stazione di Padova un artista improvvisa un finto obitorio, sotto i teli bianchi finti cadavere di migranti.

Le Dolomiti festeggiano il primo decennio sotto l’egida dell’Unesco: secondo giorno di festa per Cortina.

Lanciata dal sindaco di Venezia una gara di idee per ripopolare la loggia di Rialto: come verrà utilizzata lo deciderà la proposta più interessante

