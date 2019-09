TG Veneto: i titoli di apertura

Rapina a mano armata in pieno centro a Padova. Tre malviventi si barricano in una banca, prendono in ostaggio i clienti e fuggono poco dopo con un cospicuo bottino.

Scoppia un incendio in una palazzina Ater di sei piani a Ponte di Brenta: una copia sorpresa dalle fiamme, muore l’anziana donna e l’uomo è in pericolo di vita.

Via i sigilli dai cantieri Vicentini della TAV e ripartono i lavori lungo la superstrada Pedemontana Veneta. Ora servono i soldi e i progetti per lo snodo est.

In calo il turismo sul Lago di Garda, ma il bilancio resta positivo: le belle giornate di settembre hanno contribuito a scacciare le prospettive nere di luglio.

Inaugurata la maxi edizione di Marmomac in fiera a Verona: fino a sabato protagonista la pietra naturale e il design italiano che incanta gli stranieri

