TG Veneto: i titoli di apertura

Belluno, addio Wanbao: i cinesi confermano la decisione di voler e lasciare lo stabilimento di Mel, ora in vendita. A rischio 270 posti di lavoro.

Gli imprenditori veneti dicono no alla Plastic Tax: ovvero la tassazione degli imballaggi in plastica a partire dal 2020. Una tassa che se entrasse in vigore metterebbe a rischio l’intero comparto.

Verona, 18 i padri comboniani rimasti intossicati dopo aver mangiato dei funghi all’interno della mensa della casa madre. 15 i ricoveri, ma nessuno di loro è fortunatamente in pericolo di vita.

Dopo le colline del prosecco il governatore del Veneto Luca Zaia chiede l’inserimento della foresta del Cansiglio, duramente colpita dalla tempesta Vaia, tra le faggete europee patrimonio dell’umanità.

Presentato il Giro d’Italia 2020: tre le tappe venete. Si parte dalle Colline trevigiane del prosecco, poi un’arrivo a Monselice ed infine una partenza da Bassano del Grappa.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.