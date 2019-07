TG Veneto: i titoli di apertura

Il tribunale dissequestra la galleria vicentina della Pedemontana sotto inchiesta da un mese, già a pieno regime i lavori.

Nel Bellunese sbloccati cantieri stradali per centinaia di milioni di euro. Andranno a sommarsi a quelli già previsti per la viabilità in previsione delle Olimpiadi.

Vicenza crocevia del sesso a pagamento: la protesta dei residenti nelle zone calde, costretti ad assistere a scene contro la pubblica decenza.

Turisti innamorati del Veneto: la nostra è la regione più scelta di Italia per le vacanze in agosto, bene il mare e la montagna, ma occhio gli scontrini gonfiati.

15 stagioni consecutive del festival lirico, il soprano cinese Hui He festeggia in Arena un record finora imbattuto.

