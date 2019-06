TG Veneto: i titoli di apertura

Esplosione di gioia a Losanna per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 all’Italia: a Cortina d’Ampezzo tutto pronto per dare concretezza al piano degli interventi.

E’ ufficiale: il ponte degli Alpini di Bassano del Grappa è monumento Nazionale. Soddisfazione dei politici veneti che ora contano a renderlo patrimonio dell’umanità.

Non semplici ladruncoli ma professionisti del borseggio: ancora una volta pizzicati dei ladri seriali tra le calli della laguna intendi a selezionare le proprie vittime.

Peggiorano le condizioni di salute della bimba di 10 anni che a Verona ha contratto il tetano. Oggi è intervenuta sul caso anche la direzione sanitaria dell’ospedale.

Ondata di caldo africano sul Veneto: i meteorologi avvertono “altri due giorni torridi con 40 gradi ma nel weekend e le temperature dovrebbero diminuire”

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.