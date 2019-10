TG Veneto: i titoli di apertura

Bomba a scuola, falso allarme in un asilo di Vicenza: l’assessore all’istruzione rassicura genitori di insegnanti. Nessun pericolo e nessuna evacuazione

Nove arresti e sequestri per 10 milioni di euro per truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale: in sei regioni tra cui Veneto. Arrestato il re delle case di riposo Massimo Blasoni, fondatore di Sereni Orizzonti ed ex consigliere regionale del Friuli.

Interpretazione sbagliata dei parametri all’interno della gara per la distribuzione del gas per 36 comuni della provincia di Belluno: BMI strutture rischia un danno da quattordici milioni e mezzo di euro.

Ha fatto il giro del web il video di un topo che si aggira nella sala d’aspetto dell’ospedale di Bassano del Grappa: indignazione e polemiche sui social.

L’Egitto di Belzoni un grandioso omaggio al Padovano esploratore della Terra Dei Faraoni: con le sue gesta ispirò le scene del film Indiana Jones

