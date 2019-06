TG Veneto: i titoli di apertura

Vessato per anni, un disabile dipendente comunale di Verona è stato salvato grazie all’intuizione di una sua collega che ha portato all’arresto di uno dei suoi aguzzini.

Temperature africane in questi giorni in Veneto: record di accessi al pronto soccorso di Vicenza, un reparto su cui grava anche la mancanza di medici.

Salone Nautico di Venezia (VIDEO) chiude i battenti all’Arsenale: un’edizione Baciata da oltre 30 mila visite e per il 2020 si pensa un’edizione ancora più grande.

Parrucche e tagli di capelli, ma anche consigli di bellezza per le donne che lottano contro il tumore, si sottopongono alla chemio: arriva in corsia un parrucchiere dedicato a loro.

E’ stata cantata sabato sera in Arena per la settecentesima volta l’Aida una delle opere più amate: il sempreverde nel cartellone areniano dopo la vernice o La traviata di venerdì.

