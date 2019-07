TG Veneto: i titoli di apertura

Torna il grande caldo in tutto il Veneto: bollino rosso a Vicenza. A rischio anziani e bambini, ma le temperature torride sono un pericolo anche per gli sportivi.

Autonomia: lo scontro si fa sempre più duro. I governatori di Veneto e Lombardia, Zaia e Fontana, attaccano il premier Conte: basta con questa farsa.

Con oltre 34.600 stranieri, ovvero il 16% della popolazione totale, è Padova la città con più cittadini stranieri di tutta la regione Veneto.

Il rintocco delle campane della chiesa disturbano il sonno di un residente vicentino di Monteviale: sabotato dalle mani di un esperto e sistema elettrico del campanile

A Rosolina approva il progetto regionale per abbattere le barriere architettoniche in spiaggia: quattro i ragazzi con disabilità che hanno lavorato nelle strutture ricettive rodigine.

