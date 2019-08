TG Veneto: i titoli di apertura

Tutto il Veneto, dal mondo politico a quello produttivo, chiede di tornare alle urne. Zaia e Confindustria: non molleremo sui temi come l’autonomia e la TAV.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per accedere ai rimborsi per i truffati dalle banche Venete: ora scattano i 180 giorni di tempo per racimolare il 30%

Arcella nel panico da febbre virale: una donna è stata colpita da un virus pericoloso, tempestivo l’intervento dell’Ulss 6 per delimitare il focolaio.

Conto alla rovescia per la vendemmia 2019: si parte con le uve bianche, una stagione non entusiasmante ma ricca di buone prospettive.

Una delle maggiori fondazioni londinesi per l’arte contemporanea festeggia 15 anni di attività in laguna: 9 artisti iraniani raccontano lo scintillio dell’umanità.

