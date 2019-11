TG Veneto: i titoli di apertura

Due pitbull irrompono nel cortile di un asilo in provincia di Padova: erano appena scappati dal giardino di casa. A scongiurare il peggio l’intervento tempestivo di un vigile.

È salita alla ribalta nazionale anche la protesta dei vigili del fuoco di Belluno: chiedono attenzione e tutele davanti a stipendi bassi e rischi altissimi.

Nonostante le polemiche e i tanti intoppi è stata approvata anche per Venezia la realizzazione di una zona industriale speciale, la Zes: soddisfatto il comparto produttivo.

Il 25 novembre la giornata contro la violenza sulle donne: tanti i flash mob organizzati in regione. A Padova iniziative per le vittime, a Marano una fiaccolata per ricordarle.

Federica Pellegrini nel vicentino per incontrare gli studenti e promuovere la cultura del fare e dell’essere: ha raccontato di successi, sconfitte e dei sogni per il futuro.

