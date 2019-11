TG Veneto: i titoli di apertura

I carabinieri sventano un furto di LEGO in un negozio specializzato in giocattoli nel vicentino: due donne utilizzavano un passeggino come nascondiglio per le scatole trafugate.

Pronte le denunce per i leoni da tastiera che nei giorni scorsi hanno attaccato Venezia sui social con insulti e sfottò: il mondo politico e cittadini chiedono le scuse ufficiali.

E’ stato archiviato con un nulla di fatto il caso Fanesi, il tifoso della Sambenedettese, era stato ferito fuori dallo stadio Menti due anni fa tre.

Confindustria Belluno stila la top 100 delle aziende del territorio: ottimi risultati ottenuti in un periodo di grande difficoltà. Spiegata la ricetta del successo.

La provincia di Verona è pronta per il Natale. In piazza Bra è stata montata l’attesissima stella cometa che esce dall’arena. Bardolino è la capitale del natale per il lago di Garda

