Sequestrati dalla guardia di finanza di Vicenza 488 mila euro ad un’azienda meccanica che li aveva indebitamente recuperati: la ditta era a capo di una holding.

Si avvicina lo spettro di chiusura del comune di Eraclea per infiltrazioni mafiose: il prefetto di Venezia invia a Roma una relazione. La città ha voglia di ripartire.

Sono 51.200 i veneti a letto con l’influenza: il boom dell’epidemia tra qualche giorno. Intanto salgono a tre a Treviso, i casi accertati di meningite.

La Pandora Alpina per la prima volta esce dai confini nazionali e va dai militari impegnati nelle missioni all’estero: un modo per far sentire a casa i nostri militari lontani.

252 quadrati blu a creare una coperta cosmica fatta di piccoli pezzetti di carta che ricoprono una parete del Florian a Venezia: lo storico caffè torna a vivere dopo l’acqua alta.

