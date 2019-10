TG Veneto: i titoli di apertura

Arriva anche Venezia la malavita che chiede il pizzo: negozi del centro storico nel mirino di bande organizzate che intimidiscono i proprietari con danneggiamenti e furti.

A Verona simulato un attacco chimico: centinaia di militari provenienti da tutto il mondo impegnati in una simulazione interforze per prepararsi al peggio.

Sale in Safilo la preoccupazione per nuovi esuberi dopo la chiusura della commessa con Dior: i sindacati vagliano ogni soluzione per evitare licenziamenti

Tifo violento a Vicenza 22 nuovi Daspo e due perquisizioni: pugno duro della Questura dopo gli scontri durante la partita Vicenza – Monza.

Bimbi a scuola di civiltà e sicurezza: a Jesolo una materna partecipa alla pulizia della spiaggia, a Verona 6000 studenti imparano nuove regole da rispettare.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.