TG Veneto: i titoli di apertura

Archiviata l’emergenza inquinamento atmosferico nel vicentino: spento l’incendio alla Isello Vernici. I sindaci revocano le ordinanze, la popolazione torna all’aperto.

Inizia l’attività al centro smistamento di Amazon a Verona: promesse 39 assunzioni, una boccata di ossigeno per tutto il Veneto produttivo.

Identificati 15 baby aggressori a Jesolo: sui social si erano avanzati del pestaggio. I bagnini temono che possano ripresentarsi: manca l’educazione dei giovani dicono

Venezia rischia di uscire dalla lista dei siti UNESCO: secondo il sindaco Brugnaro il nodo è sulle grandi navi, Toninelli non ci aiuta dice e intanto è pronto il dossier sulle cose fatte dall’amministrazione a favore della città.

La ex Stalingrado Padovana cambia colore: il sindaco leghista neoeletto porta anche nuove divise blu e variazione anche sul simbolo comunale.

