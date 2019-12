TG Veneto: i titoli di apertura

Verso il 2020 tra bilanci e prospettive: il mondo dell’impresa Vicentino fa il punto e pensa al domani. Bisogna guardare lontano investire: l’appello al governo.

Maxi blitz dei Carabinieri di Vibo Valentia contro la ‘Ndrangheta: oltre 400 gli indagati tra boss e politici e imprenditori. Arresti anche in Veneto.

Venezia, la giunta approva la tassa di ingresso in città: dal 1 luglio 2020 visitatori e turisti dovranno pagare dai 3 agli 8 euro.

Nuova vita per l’azienda veronese Unilever di Sanguinetto: un accordo con la multinazionale Trentina Menz & Gasser salva i posti di lavoro. In arrivo nuove produzioni per realizzare un grande polo produttivo dell’agroalimentare made in Italy.

Buone notizie per il comune Bellunese di Feltre: turismo in crescita con segnali di grande vivacità per il futuro. A dirlo i dati presentati dall’Unione Montana Feltrina.

