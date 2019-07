TG Veneto: i titoli di apertura

Venezia: il terminal di Fusina potrebbe diventare la prima banchina provvisoria per liberare il bacino di San Marco e canale della Giudecca dal passaggio delle grandi navi. A dirlo al ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli. Pedemontana: il Consiglio Regionale straordinario si chiude con un sì unanime che impone maggiori controlli nella realizzazione della grande opera. A fine mese i collaudatori della Regione saranno nella galleria di Malo. Verona capofila di uno studio internazionale sulla cura del cancro: il progetto si chiama Ponte e prevede test per ottenere il profilo molecolare di tumori, che sono orfani di terapia. Centinaia le persone che hanno atteso l’eclissi lunare l’osservatorio astronomico la Specola di Padova: un momento in cui dopo 50 anni si sono rivissuti anche gli attimi della partenza dell’Apollo 11 verso la Luna. Riproduzioni in scala ridotta delle più belle vette dolomitiche: scolpite in loco e inserite direttamente nel paesaggio Alpino. Son o le sculture realizzate da artisti internazionali nel comune Bellunese di San Tommaso Agordino

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.