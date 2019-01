TG Veneto: le notizie del 17 gennaio 2019

TG Veneto: le notizie del 17 gennaio: la regione stanzia 2 milioni di euro per l’invecchiamento attivo. Inaugurata la 11° edizione di Motor Bike Expo Verona

TG Veneto, i titoli di apertura:

Taglio del nastro domani alle 12:00 per la nuova edizione di Vicenzaoro, la creatività sostenibile sarà il filo conduttore della kermess. Sabato arriva anche il fuori salone.

Raccolgono coperte e beni di prima necessità, a Padova gli studenti delle superiori e dell’università lavorano per i 400 senzatetto della città.

Sono 80 le opere d’arte, gli oggetti appartenenti ai vip dello sport che sono stati messi all’asta a Belluno: i fondi raccolti andranno a favore delle popolazioni alluvionate.

La regione stanzia 2 milioni di euro per l’invecchiamento attivo: in Polesine mille di anziani coinvolti come nonni vigile e per attività di volontariato.

Inaugurata oggi 11° edizione di Motor Bike Expo Verona in mostra il meglio della produzione mondiale, tra le anteprime la moto creata per le vittime del crollo del ponte Morandi