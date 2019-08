TG Veneto: stranieri che arrivano, veneti che partono

Oggi sono tantissimi coloro che scelgono di fare viaggi su misura e per questo motivo arriva una nuova figura professionale, ovvero la personal Voyager.

Le montagne bellunesi si è riconfermano meta ambita da migliaia di turisti: importanti flussi di turisti che arrivano da tutto quanto il Veneto e gli albergatori si dicono davvero soddisfatti per questa stagione 2019.

In Veneto abbiamo una montagna molto importante il Montegrappa che rappresenta non solo una bellezza naturalistica, ma anche un punto di riferimento per quanto riguarda l’ambito storico che l’ambito sacro.

Dove sono andati in vacanza i Vicentini ? i bassanesi sicuramente fanno scelto in particolar modo la Grecia.

Ha dell’incredibile il viaggio in solitaria compiuto da Beppe Faresin, vicentino noto a livello internazionale per le sue spedizioni in canoa alla scoperta dei luoghi incontaminati del nostro pianeta. L’ultimo, il viaggio che lui racconta come uno dei più duri e introspettivi di sempre, l’ha fatto pagaiando per due settimane lungo 960 km di acque dolci ma implacabili: partenza da Whitehorse, arrivo a Dawson City nel Klondike, la terra dei cercatori d’oro. Ecco il racconto del suo viaggio.

Poi ci spostiamo a Padova dove è Giotto a trainare i turisti verso la città.

Non si può parlare del weekend di Ferragosto e di vacanze senza citare un bel brindisi: andiamo a vedere con che cosa lo faranno i veneti.

Le vacanze dei Veronesi invece sono sempre più incentrate verso il bel paese con alla Grecia e la Spagna che vanno in ripresa rispetto il Nord Africa, ma tantissimi sono anche coloro che hanno scelto di visitare gli Stati Uniti.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.