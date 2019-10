TG Veneto: i titoli di apertura

La ‘Ndrangheta torna ad aggredire la nostra regione. 11 imprenditori veneti nella rete degli usurai: un arresto e 4 denunce. Spunta anche il nome di un notaio di Padova.

Nuovi ritrovamenti nel vicentino di resti umani all’interno della porcilaia di Valerio Sperotto: l’uomo accusato di aver ucciso e fatto sparire i corpi delle sue due mogli.

Non piace ad una parte della Giunta Veronese la proposta di aprire in città un centro di espulsione: l’amministrazione comunale viene messa a dura prova.

Boom di occupazione per il settore terziario: un nuovo portale web aiuta a far incontrare domanda e offerta. Padovani a caccia di un lavoro in pochi click.

Sabato 19 al Teatro Comunale di Vicenza va in scena lo spettacolo “Finché Social non ci separi”, un esilarante pièce che aiuterà la Fondazione San Bortolo

