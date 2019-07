TG Veneto: i titoli di apertura

Non esistono strade pericolose, serve educazione e prudenza: a dirlo il governatore del Veneto Luca Zaia dopo la strage dello scorso fine settimana in cui hanno perso la vita 4 ragazzi giovanissimi. Il missionario comboniano padre Alex Zanotelli per dire no al Decreto immigrazione sicurezza: cattolici, islamici e richiedenti asilo uniti in una manifestazione di protesta. Processo sul crac della Banca Popolare di Vicenza si è tenuta in aula bunker a Mestre l’ultima udienza prima della pausa. L’ex socio Maurizio Dalla Grana dichiara: io gli avevo avvertiti. Il comune di Venezia il gruppo Ferrovie dello Stato hanno sottoscritto l’accordo per la nuova stazione di Mestre: un progetto che cambierà completamente volto l’intera area e punterà riqualificare il quartiere. In vista delle Olimpiadi 2026 arrivano a Belluno altri 10 milioni di euro: ad illustrare il piano regionale dei finanziamenti l’assessore al turismo Federico Caner saranno destinati alle strutture alberghiere di montagna.

