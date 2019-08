TG Veneto: il ferragosto di chi resta in città

Da Verona a Belluno vi raccontiamo in che modo trascorreranno il weekend di Ferragosto i veneti che, per scelta o per necessità non hanno fatto le valigie. Tante le mostre d’arte e gli eventi da non farsi sfuggire da oggi a domenica.

Vicenza: sono tantissime le proposte valide per coloro che non sono via, ma trascorreranno la giornata di oggi e di domani in città a partire dai Colli Berici fino ad alcune proposte sfiziose.

Padova: vediamo cosa faranno in questi giorni i padovani che non si sono concessi una pausa dalla vita della quotidiana città: una scampagnata con gli amici ad Asiago, qualcuno è invece sceglie di dedicarsi al mare e si rivolge soprattutto alle spiagge di Caorle.

Ferragosto significa anche mangiare bene soprattutto prediligendo per quanto possibile i prodotti in Made in Veneto. Ecco i consigli di uno chef stellato per i vostri il picnic più chic.

Provengono dal Brasile, dall’Argentina, dal Canada e dall’Australia: sono le seconde e terze generazioni di veneti che sono emigrati moltissimi anni fa e che scelgono proprio i periodi di vacanza per ritornare a casa e riscoprire le proprie radici.

Anche la montagna è ovviamente una delle mete predilette soprattutto per cercare un po’ di refrigerio da questa incredibile calura estiva: quindi andiamo a vedere come comportarsi per quanto riguarda soprattutto la frontiera della sicurezza lungo i sentieri delle nostre belle montagne.

L’offerta dell’altopiano in Cansiglio è sempre più ricca e tantissime sono le attività che si possono fare proprio in questi giorni di afa e caldo.

Dallo sport alla cultura, Bassano del Grappa è una delle mete più interessanti della nostra regione per offerta in materia di mostre: vediamo cosa propone.

Verona: non è ancora terminata la stagione lirica Veronese, ma ormai volge al termine: facciamo quindi un bilancio di quella che si può davvero definire un’annata da guinness.

