TG Veneto: i titoli di apertura

Efferata rapina in villa: un’artista veronese di 75 anni è stato sorpreso in pieno giorno a casa sua da due malviventi dell’est armati di pistole. In suo soccorso è arrivata la compagna.

Saranno migliaia i veneti che in pochi giorni verranno messi KO da un virus influenzale particolarmente aggressivo: febbre alta e tosse, i sintomi più comuni.

Contro i decreti Salvini in tema di immigrazione, Padova scende in piazza e manifesta urlando lo slogan “io accolgo”. Avviata la raccolta firme anche in città.

Il Veneto premiato a Rimini come la regione più amata dai turisti stranieri: ci scelgono per la varietà del territorio, ma anche per l’ottima cucina e il buon vino.

Arte solidale: il quadro di un famoso artista contemporaneo viene frammentato in 800 pezzi che andranno venduti ad altrettanti acquirenti per fare del bene.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.