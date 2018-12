TG Veneto: le notizie del 12 dicembre 2018. Terribile attentato nella notte a Strasburgo. Tre morti e i veneti presenti in città si barricano in hotel.

TG Veneto, i titoli di apertura: Terribile attentato nella notte a Strasburgo. Tre morti e mentre prosegue le caccia all’uomo, i veneti presenti in città si barricano in hotel. In un video messaggio la paura raccontata dall’europarlamentare vicentina Mara Bizzotto.

Giro di vite sul caso Erostrato. Gli inquirenti hanno identificato i due protagonisti delle minacce reiterate degli incendi dolosi, che per mesi hanno turbato il bellunese. Sono 14 gli episodi contestati

Non hanno il diploma ma vengono assunti come bidelli, concorsi truccati a Garda. La Regione Veneto sta indagando per verificare che non ci siano altri casi simili.

In arrivo il grande freddo. La perturbazione di Santa Lucia porterà fino a sabato gelate e neve anche a bassa quota, poi tornerà il sereno.

Tutta Padova unita per realizzare il nuovo stadio Euganeo servono 100 milioni di euro per costruire un’opera innovativa e dedicata anche alle famiglie dei tifosi con negozi e bar interni.