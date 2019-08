TG Veneto: i titoli di apertura

Torna la pioggia sul Veneto: previsti temporali e venti forti per le prossime 48 ore. Allerta gialla su tutta la regione, salvo il Ferragosto.

Aria pesante in Parlamento: la crisi mette zizzania anche tra le frange del PD. Per Maria Elena Boschi andare al voto sarebbe pericolosissimo, per gli esponenti veneti invece è un’opportunità.

Gli assegni per il lavoro a Belluno hanno ridotto la disoccupazione: il 68% delle persone che ne ha beneficiato, oggi a un impiego stabile.

Dopo la strage di pecore arriva in altopiano d’Asiago un nuovo recinto elettrificato per proteggere le greci e dagli attacchi dei lupi.

Il musicista Ezio Bosso strega il pubblico dell’Arena con la sua interpretazione dei Carmina Burana: non avevamo mai provato dice, ho improvvisato la musica e magia.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.