TG Veneto: i titoli di apertura

Stato di attenzione su tutte la regione per il maltempo: acqua alta a Venezia anche per la giornata di domani. Previsti pioggia, vento e neve sulle vette.

Prima udienza per il caso dell’ inquinamento da pfas in Veneto: in 210 chiedono di essere ammessi come parte civile. Richiesta di risarcimento danni per 62 milioni di euro.

Aumenta la confusione sui seggiolini dotati di dispositivo anti abbandono, la polizia locale assicura: “per il momento non verranno elevate multe”

Oggi a Verona celebrata la giornata del medico (guarda il servizio dell’ordine dei medici di Venezia): tanti i premi assegnati a chi si è distinto. Un momento di confronto utile in un periodo così delicato per la professione.

Non solo quello dell’uomo per gli animali: in Fieracavalli trionfa l’amore con tanto di richiesta di matrimonio davvero spettacolare.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.