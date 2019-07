TG Veneto: i titoli di apertura Zaia tuona contro il Movimento 5 Stelle: ci sentiamo presi in giro dice. Intanto chiede ai grillini di presentare urgentemente un piano per l’intesa sull’autonomia. Mancano 6 mila lavoratori alla Fincantieri di Venezia che non trova personale da assumere: l’appello arriva dai vertici. Il dossier sulle ecomafie 2019 non lascia scampo al Veneto: la regione è al decimo posto nazionale, centinaia i reati commessi contro l’ambiente. La sanità migliore d’Italia ha sede in regione: a dirlo sono i dati della Fondazione della Scuola di Sanità Pubblica che promuove il sistema di Padova. Da domani al 28 luglio concerti d’organo gratuiti nelle chiese veneziane: parte la nona edizione del Festival Internazionale Callido, con 16 eventi in tutta la città.

