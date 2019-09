TG Veneto: i titoli di apertura

Al via l’assunzione dei medici neolaureati senza specialità: Veneto regione capofila in Italia. Il progetto pilota potrebbe essere replicato anche altrove.

Si preparano alla grande manifestazione di Pontida i veneti della Lega: ieri erano in piazza a Montecitorio per dire no al governo Conte bis.

Due minorenni denunciati per vilipendio alla bandiera: si stavano annoiando e hanno dato fuoco al tricolore della sede Alpina di Vittorio Veneto.

A San Donà di Piave scende un velo di tristezza: uno storico negozio del centro costretto a chiudere dopo 140 anni di attività.

Carla Fracci a Verona presenta il suo libro in merito alla danza dice: si balla con la testa, ma anche con il cuore.

