TG Veneto: i titoli di apertura E’ atterrato senza carrello l’ultraleggero che stava sorvolando l’altopiano di Asiago: miracolato il marito e moglie che si trovavano a bordo Sono tre le persone fermate per l’aggressione del senzatetto di Villafranca di Verona: pare si tratti di suoi conoscenti, le indagini sono ancora in corso. Nel Bellunese scontro aperto tra le categorie economiche: gli ambientalisti sul prolungamento dell’autostrada A27. Ancora aperto il tavolo di contrattazione. Già ministro della famiglia, il veronese Lorenzo Fontana ha appena giurato al Quirinale come nuovo ministro per gli affari europei Continua la ricerca per la lotta contro i tumori: capofila all’ospedale di Padova che ha messo a punto la bruciatura delle cellule, tecnologia non sempre applicabile.

Come vedere il telegiornale

