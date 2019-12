TG Veneto: i titoli di apertura

Tragico incidente in A4 tra i caselli di Padova Est Padova Ovest: un auto cisterna di gasolio travolge altri 2 mezzi ed esplode. Morto carbonizzato l’autista, feriti un lavoratore e un pompiere durante i soccorsi.

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Venezia: smantellato un sodalizio dedito allo spaccio internazionale di stupefacenti, mentre a Caprino Veronese i carabinieri hanno sequestrato mezzo chilo di cocaina purissima.

Oltre 1500 lavoratori veneti al corteo di protesta in solidarietà degli operai dello stabilimento Bellunese Wanbao di Mel: fissato per martedì prossimo un tavolo con azienda e sindacati.

Con le temperature sotto zero torna l’emergenza senzatetto a Vicenza: molti clochard che dormono ancora per strada tra il quartiere di Araceli e uno stabilimento occupato in zona mercato nuovo.

Ufficialmente costituita la fondazione Milano Cortina 2026: sarà il comitato organizzatore per i giochi olimpici e paralimpici invernali. Il governatore Zaia: serve al più presto la legge olimpica

