Incendio devasta una ditta di vernici a Brendola in provincia di Vicenza. Fiamme per 500 metri: 60 vigili del fuoco sul posto. Allarme nube tossica popolazione barricata in casa.

Dramma in laguna a Venezia: un lancione da Gran Turismo si scontra contro dei pali di legno: una bambina cade in acqua e annega.

Rivoluzione all’istituto oncologico Veneto: 109 professionisti pronti a trasferirsi dalla sede di Padova quella di Castelfranco Veneto, cronoprogramma rispettato

Arriverà tra un anno la nuova base per l’elisoccorso a Pieve di Cadore: grande soddisfazione per gli ULSS 1 Dolomiti che attendeva da tempo il cantiere.

Nemmeno le temperature torride hanno fermato il pubblico del Festival Show: in 20 mila hanno invaso Prato della Valle per la prima tappa dell’evento nazionale.

