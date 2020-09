TG Veneto News. Per la prima volta in Veneto un test sulla saliva attendibile quanto il tampone: progetto sperimentale all’Università di Padova. Per la regione si va verso la possibilità dell’auto screening di massa.

Crollo del numero di abbonamenti ai bus scolastici: Belluno, Vicenza e Verona le province con più rinunce. La regione è pronta l’ordinanza per ridurre la capienza dei mezzi al 80% come previsto dal governo.

L’allarme dei sindacati: scoperte 14 mila cattedre. L’anno scolastico parte tra mil le difficoltà. A Villafranca lezioni all’ ex ospedale, nel Bellunese i presidi chiedono ospitalità alle parrocchie.

Si apre uno spiraglio sul futuro dell’ACC di Mel: tre banche valutano la proposta di salvataggio.Cauto ottimismo del tavolo convocato dalla regione del Veneto.

Il virus ha fatto perdere 40mila posti di lavoro in Veneto: Treviso e Padova le province più colpite dai tagli. Numeri drammatici come nel 2009. I dati resi noti da un’indagine di Fondazione Nord-Est.

Un parto d’emergenza: la piccola Carola nasce in casa, perché il reparto maternità di Asiago è chiuso da mesi. Una storia a lieto fine che arriva da Gallio.

Per la prima volta dal disastroso incendio di 24 anni fa, il coro e l’Orchestra della Fenice in piazza San Marco. Al via le celebrazioni per 1600 anni dalla fondazione di Venezia.

