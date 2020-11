TG Veneto News. 1500 ricoverati in terapia intensiva e oltre quota 200. Il Veneto in bilico tra la zona gialla e quella arancione. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore. Allestite tendopoli davanti a tutti gli ospedali.

Assalto a piazze e negozi nei fine settimana. Zaia contro i comportamenti irresponsabili. Scene imbarazzanti. Il governatore sente i sindaci e prepara una stretta per evitare gli assembramenti.

Il virus nelle case di riposo. A Colognola ai Colli, nel veronese, record di positivi tra gli anziani e personale infermieristico. Appello alla popolazione: servono infermieri.

Record di contagi a Vicenza: Ulss8 organizza lo screening in fiera. Da oggi allestiti 12 ambulatori per i tamponi.

Drammatico incidente lungo la Noalese alle porte di Treviso: camion perde il carico di sbarre d’acciaio. In autista 62enne di San Donà colpito e trafitto dal metallo, muore sul colpo.

Ordigno esploso contro la vetrata di un supermercato a Treviso: notte di paura. Tutto il centro blindato per paura di altri attentati. Si indaga sulla matrice del gesto ancora ignota.

Il lago del centro Cadore pieno di schiuma: allarme inquinamento a Pieve. Analisi in corso da parte dell’Arpav. Sotto osservazione gli scarichi nello specchio d’acqua.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.