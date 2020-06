TG Veneto News. Ancora una giornata all’insegna del maltempo: allagamenti nella Castellana e nell’alta Padovana. Uomo bloccato in un sottopasso allagato, salvo per miracolo. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco

A Veronetta decine di casa e garage allagati: protesta dei residenti per una situazione che va avanti da troppo tempo. Sotto accusa i lavori di manutenzione.

Spacciavano droga a ragazzini e studenti: 10 arresti a Vicenza. Sequestrati 100 kg di sostanza da parte della Guardia di Finanza.

Nessun malato di covid ricoverato in terapia intensiva: è la prima volta da fine gennaio. Per il governatore è emergenza finita nelle rianimazioni, ma il virus, dice, non è ancora sconfitto del tutto.

Sanitari aggrediti in ospedale a Padova: in arrivo una task force. La Questura potenza i controlli e raddoppia il personale di sorveglianza della struttura. Nuovi accessi agli ambulatori per i pazienti.

Fumo vietato in spiaggia a Sottomarina: il sindaco firma un’ordinanza che prevede sanzioni fino a 500 euro. Il controllo sarà effettuato dagli steward tanti covid.

A Minerbe, in provincia di Verona, celebrato il primo matrimonio dopo il lockdown: tutto il paese a festeggiare i novelli sposi.

