TG Veneto News. Il Veneto non è la regione con il più alto numero di contagi da covid. Il presidente Zaia contesta i dati e spiega: il nostro unico record è quello dei tamponi. Ecco perché abbiamo quei numeri. La regione non rischia la fascia arancione.

Verona resta la provincia più colpita dalla seconda ondata: tutti i letti negli ospedali delle Ulss risultano occupati. Al via altri punti tampone.

Veneto pronto al rientro a scuola il 7 gennaio: già pronto e già trasmesso ai Prefetti in piano trasporti che permetterà ai ragazzi di arrivare in classe in tutta sicurezza.

Scoppia il caos nelle parrocchie di confine: sindaci e sacerdoti alle prese con i problemi di chi vivendo in un altro comune non potrebbe andare alla messa di Natale nella sua chiesa. Appello al governo.

Resterà alzato per tre giorni il Mose che già stanotte ha salvato Venezia dall’acqua alta, ma in città è polemica dopo che ieri con le paratoie abbassate il centro storico è stato invaso dall’acqua. Un incubo che si sperava dimenticato.

Nonostante il covid e il maltempo la montagna è stata presa d’assalto da migliaia di turisti: non pochi quelli che, senza adeguata attrezzatura hanno mandato in tilt la viabilità, rallentando anche i soccorsi.

Picchiato dopo aver ripreso un uomo che stava compiendo un atto vandalico: la brutta avventura toccata ad un barista veronese, titolare di un bar in zona stadio. Il quartiere è sempre più pericoloso

