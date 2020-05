TG Veneto News. Niente riaperture da lunedì prossimo: il governo stop alle richieste delle regioni. Zaia chiede di poter presentare un piano autonomo per riaprire tutto. Per il governatore c’è un incertezza paurosa anche in vista del 18 maggio.

Baristi e negozianti chiedono una data certa per la ripartenza. Da Vicenza l’ultimatum al governo: se non sarà il 18 maggio torneremo in piazza.

Sono i giovani ed i singoli i nuovi poveri a causa del coronavirus: il Comune di Belluno traccia l’identikit di chi ha chiesto i buoni spesa. Oltre 1500 le persone aiutate.

Gite fuori porta e assembramenti di persone: sarà un fine settimana rischio. Potenziati i controlli nelle spiagge e nelle località turistiche come il Garda e la Lessinia.

Mascherine con il volto ed una frase del Duce: polemiche a Verona. Il Partito Democratico chiede l’intervento della procura e del loro sequestro.

La presidente del Senato Casellati in visita all’ospedale di Padova: è la prima volta dall’inizio delle restrizioni. Il 20 febbraio sarà la giornata nazionale dei camici bianchi, ha detto la seconda carica dello Stato.

