TG Veneto News. Dramma a Lazise: una donna di 47 anni trovata senza vita in un parcheggio, colpita in testa ed investita. L’allarme del figlio ai Carabinieri: qualche ora prima la vittima aveva litigato con il marito.

Il coronavirus non molla il Veneto: nelle ultime ore altri 7 contagiati fra cui una bimba di un anno e 8 decessi. Due casi sospetti alla Electrolux di Susegana.

Presidi alle prese con le regole dettate dalla regione per la riapertura delle scuole a settembre. Un percorso a ostacoli denunciano i dirigenti: per noi tante responsabilità e poche certezze.

Operazione della finanza di Padova: quattro ordinanze di custodia cautelare. Scoperta una maxi frode nel settore del carburante da trasporto. Sequestrati beni per 95 milioni di euro.

Venerdì atteso a Venezia il premier Conte per la prova generale sull’operatività del Mose, ma a 48 ore dal grande appuntamento emergono grossi problemi: sei paratoie a Punta Sabbioni non si alzano.

Le spiagge di Eraclea sono da oggi più sicure grazie al legno della tempesta Vaia donato dall’altopiano di Asiago: verranno rispettate le distanze di sicurezza contro il virus.

1000 giorni fa il referendum sull’autonomia del Veneto: nonostante il risultato plebiscitario, l’attesa legge è stata dimenticata. Sabato a Bassano manifestazione di protesta

