TG Veneto News. Nuova ondata di maltempo sul Veneto: grandine e bombe d’acqua. A Verona decine di case allagate e danni anche nella Pedemontana Trevigiana con frane e strade bloccate.

Ammontano a centinaia di milioni di euro i danni del maltempo: raccolti azzerati, problemi anche nelle colline del prosecco. La regione ha chiesto lo stato di crisi.

Aperta un’inchiesta per la morte della bambina, nel rodigino, morta tra le braccia della mamma: era stata dimessa il giorno prima dal pronto soccorso. Per i medici aveva una gastroenterite.

L’ex sindaco di Vicenza Enrico Ulvec aggredito sotto casa da due sconosciuti: i malviventi messi in fuga dalla sua reazione. L’uomo leggermente ferito è stato portato al pronto soccorso.

Insegnanti in sciopero nell’ultimo giorno di scuola: sit-in di protesta a Mestre: in dubbio l’inizio a settembre del nuovo anno scolastico. Per Zaia si potrebbe tornare sui banchi a ottobre, dopo le lezioni.

Primo giorno dei centri estivi tra distanza e procedure di sicurezza, ma non tutti sono pronti a riaprire.

Cancelli aperti dopo il blocco allo stabilimento Ideal Standard di Trichiana: oggi rientro al lavoro per 150 operai, a metà mese torneranno anche gli altri 450. Giovedì incontri al Ministero per la questione carichi di lavoro.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.