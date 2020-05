TG Veneto News. Sottoscritto dalle regioni un documento che mette nero su bianco le richieste sulle riaperture: via libera al commercio dal 11 maggio e dal 18 autonomia ai governatori per gestire la ripartenza. La parola passa ai ministri.

In piazza a Vicenza la disperazione dei commercianti che chiedono ossigeno dopo due mesi di stop. Domani si replica a Venezia con la manifestazione dei gestori delle sale cinematografiche chiuse dal 24 Marzo.

Il lago di Garda Guarda guarda la stagione estiva: la speranza si riversa sui veneti e sui turisti italiani. Attesa per delucidazioni sul bonus vacanze alle famiglie.

A Camposampiero ennesima aggressione ad una donna: il marito la picchia selvaggiamente per gelosia, lei finisce all’ospedale, ma nega il coinvolgimento del coniuge.

Ancora controlli da parte Fiamme Gialle sul territorio per garantire l’osservanza delle norme e la vendita di prodotti igienizzanti, dispositivi di protezione individuale con marcature valide.

