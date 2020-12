TG Veneto News. L’emergenza maltempo: Belluno, Treviso e Vicenza le province più colpite. Stato di crisi della Regione, il governatore parla di mezzo miliardo di danni e di precipitazioni maggiori rispetto alla grande alluvione del 2010.

Ancora 3500 famiglie senza energia elettrica. A Belluno case isolate a causa delle frane. Neve in quota, è allerta valanghe massima. Le previsioni prevedono nuove precipitazioni. In tutti i comuni restano attivi centri di soccorso.

Case invase dall’acqua a Torri di Quartesolo. Nel vicentino le famiglie in salvo Grazie gommoni dei vigili del fuoco, ma c’è anche chi si rifiuta di abbandonare la propria abitazione.

Nella Pedemontana Trevigiana colata di fango inghiotte una casa: famiglia in salvo per miracolo. Il centro di Cordignano alle prese con i lavori dopo gli allagamenti. Paura per la piena del Piave: 30 famiglie evacuate nella zona delle golene.

Il mare ci porta via la spiaggia a Jesolo: per risistemare il litorale e le altre località della costa Veneta serve reperire il nuovo materiale che scarseggia perché sono pochi cantieri aperti a causa del covid.

Danni limitati nell’est Veronese: la prima Scaligera risparmiata dagli allagamenti nonostante le abbondanti piogge. Il merito degli interventi idraulici realizzati dopo il disastro di 10 anni fa.

Protesta dei neo dottori a Verona: un flash mob per chiedere al governo di sbloccare le vicende burocratiche che impediscono l’accesso alle scuole di specialità. In un momento in cui negli ospedali c’è grande bisogno di camici bianchi.

