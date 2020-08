TG Veneto News. Piano sanitario da oltre 80 milioni di euro per affrontare il possibile ritorno del virus, psicosi compresa. La regione potenza le terapie intensive e i laboratori di microbiologia.

Oltre 220 i positivi tra migranti e operatori: l’ex caserma Serena a Casier, più grande focolaio del Veneto. Il sindaco Conte: “chiederemo i danni”. Zaia preoccupa il fenomeno del virus di ritorno.

Sulle spiagge del litorale veneto arrivano di infermieri su quad. Piano dell’Ulss fare prevenzione e insegnare il rispetto delle regole antivirus, anche in vacanza.

Aprono i cantieri per la TAV a lungo la tratta Verona – Vicenza. Lunedì il Ministro delle Infrastrutture De Micheli sarà in Veneto per fare partire l’attesa opera.

A bordo di un taxi per spacciare i fiumi di eroina: arrestato a Padova dalla finanza un ventenne straniero con oltre 2 chili di droga. In casa una stanza per raffinare lo stupefacente.

Devastante incendio, nel rodigino: le fiamme hanno divorato l’abitazione e l’allevamento di suini di un agricoltore. L’uomo vivo per miracolo, grazie al suo cane.

A Pove, piccolo paese della Pedemontana Bassanese, su un capitello con la statua della Madonna e è da mesi meta di centinaia di pellegrini. In molti raccontano continue apparizioni della Vergine.

