TG Veneto News. Crescono i dati dei contagi: oltre 10mila veneti in isolamento. Governo impone l’obbligo della mascherina anche all’aperto. Maxi multe fino a 3mila euro. In Veneto gli ospedali reggono, ma stiamo entrando in una nuova fase emergenziale.

Padova tappezzata di cartelli e manifesti per invitare tutti a usare la mascherina: da questa mattina 200 affissioni nei punti strategici della città. Il sindaco: un atto di amore e responsabilità.

A Verona un accordo con i medici di base e pediatri per i tamponi rapidi: l’Ulss fornirà i test gli ambulatori. Pronte anche tre nuove strutture in provincia per eseguire screening.

Autobus sovraffollati, rischio contagi: gli studenti delle superiori di Vicenza sono scesi in piazza. Manifestazione per le strade del centro cittadino.

Slitta la proclamazione dei consiglieri eletti a Palazzo Ferro-Fini: in ballo i conteggi due provincia. Ricorso del Movimento 5 Stelle. Il primo consiglio regionale non prima di una settimana.

Presentato il progetto della nuova stazione ferroviaria di Treviso: cambia la viabilità. Spazio al verde e il limite di 30 km orari. Un investimento da 10 milioni. Il sindaco: rivoluzionato uno degli ingressi in città.

In Piazza Bra a Verona la festa per i 154 anni della polizia locale: i vigili si regalano Axel secondo cane antidroga in dotazione al comando.

