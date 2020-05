TG Veneto News. In Veneto una banca del sangue delle persone guarite per poter curare i nuovi infetti: progetto delle regioni unico in Italia, al via i prelievi del sangue. Già 12 i pazienti curati con il plasma.

Presentato il piano regionale per le riaperture delle scuole materne e asili: si procede per gradi. Per prime le province con minori contagi: Venezia e Rovigo.

Governo e regione studiano un piano per riaprire i negozi prima del 18 maggio: partenza anticipata anche per parrucchieri ed estetiste. Tra le ipotesi: orario prolungato e aperture 7 giorni su 7.

In settimana è attesta l’ordinanza che spiegherà la maturità in presenza: le scuole cominciano ad organizzarsi per accogliere gli studenti da fine giugno.

Il professore Andrea Crisanti ha ricevuto il sigillo della città di Padova: il virologo a capo della sperimentazione di Vo’ ringrazia i cittadini che si sono sottoposti al tampone per la terza volta.

Zucchero canta in piazza San Marco: una dedica speciale alla città ferita. Il sindaco Brugnaro pensa a concerti ed eventi sull’acqua con le grandi Rockstar mondiali.

